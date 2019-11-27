Хотя учёные не раз говорили о вреде сахара, многим сложно отказаться от этого продукта или хотя бы ограничить его потребление. С другой стороны, всё больше исследований свидетельствует об опасности сахарозаменителей.

Так можно ли подсластить себе жизнь без вреда для здоровья?

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, учёные уверены, что да. И поможет в этом сахар под названием тагатоза. Это твёрдое кристаллическое вещество белого цвета, хорошо растворимое в воде.

Тагатоза на 92% слаще сахарозы, то есть обычного столового сахара, и гораздо менее калорийна (содержит лишь 38% калорий от "сахарозных"). Кроме того, тагатоза имеет низкий гликемический индекс и безопасна для людей с диабетом. Также исследования показали, что этот сахар не вызывает кариеса и укрепляет здоровье кишечника.

При этом важно, что тагатоза - не искусственный подсластитель, а натуральный. И его, в отличие от сахарозаменителей, специалисты признают безопасным для человека.

Единственная причина, по которой тагатоза до сих пор не вытеснила из нашего рациона обычный сахар, заключается в том, что производить её намного сложнее.

Сперва из лактозы (извлечённой из фруктов или молочных продуктов) получают галактозу, а из неё - тагатозу. Конечный продукт необходимо очистить и кристаллизовать. "Урожайность" при этом крайне низкая, менее 30% (то есть менее 30% лактозы на выходе преобразуется в тагатозу).

В ходе нового исследования учёные Университета Тафтса выяснили, как сделать процесс получения тагатозы более эффективным.

Исследователи работали с ферментом под названием изомераза L-арабинозы (L-arabinose isomerase, LAI), который обычно помогает превратить галактозу в тагатозу. Но вместо того, чтобы использовать его в растворе, где фермент нестабилен, команда применила безопасные для пищевых продуктов бактерии Lactobacillus plantarum. Они производят LAI в больших количествах, при этом бактериальная клеточная стенка обеспечивает стабильность фермента (инкапсулирует его).

В ходе экспериментов авторы обнаружили, что использование "бактериальных реакторов" позволяет, во-первых, ускорить производство тагатозы, а во-вторых (и в-главных) достичь "урожайности" в 47%, если реакция протекает при 37 градусах Цельсия, и 83% - при температуре 50 градусов Цельсия. Для сравнения отметим, что показатели традиционного производства составляли 39% и 16%, соответственно.

На следующем этапе команда обработала бактерии небольшим количеством моющего средства (детергента). Стенки бактериальных клеток стали пропускать внутрь больше галактозы и высвобождать больше тагатозы. В результате "урожайность" реакции при 50 градусов Цельсия увеличилась ещё на 2%, да и сам процесс немного ускорился.

Таким образом, три кита, на которые в будущем должно опираться производство галактозы, это бактериальная инкапсуляция фермента для обеспечения его стабильности, проведение реакции при сравнительно высокой температуре и подача большего количества исходного материала через "протекающие" клеточные мембраны.

В дальнейшем научной группе предстоит выяснить, как расширить описанный процесс получения тагатозы для коммерческого производства.