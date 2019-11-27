Ученые Самарского университета совместно с коллегами из РАН разработали новый способ создания оптических элементов, с помощью которого можно усовершенствовать устройства для передачи данных по лазерному лучу в атмосфере и биомедицинские аппараты. Результаты научного исследования опубликованы в журнале "Optics Express", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Российские ученые разработали новый подход для построения метаповерхностей, на основе которых можно создать оптические элементы для устройств, позволяющих управлять поляризацией и фазой электромагнитных волн, а также создавать световые поля с неизученными ранее свойствами, в том числе уникальные лазерные пучки.

"Мы разработали оптический элемент на основе метаповерхности и продемонстрировали его эффективную работу: одновременное формирование и фокусировка специального лазерного пучка с вихревой структурой поляризации. В фокусе такого пучка световая энергия частично распространяется в направлении к источнику, что невозможно при фокусировке классических лазерных пучков", - прокомментировал автор исследования, доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Дмитрий Савельев.

Ученый также отметил, что метаповерхности более высокого порядка обеспечивают большой общий обратный поток энергии. То есть лазерные пучки, сформированные с помощью поляризующих элементов, устойчивы к помехам, возникающим при передаче информации в различных турбулентных средах, например, в атмосфере Земли.

"Существует способ передачи данных по лазерному лучу в атмосфере, но он подвержен помехам. С помощью разработанных метаповерхностей можно создавать особые лазерные пучки, которые будут более устойчивы к возникающим помехам в атмосфере, таким как ветер, туман, дождь. Таким образом можно передавать данные на большее расстояние с меньшими потерями", - рассказал соавтор исследования, научный сотрудник Института систем обработки изображений РАН Сергей Дегтярев.

Ученый объяснил, что реализованные метаповерхности позволяют создавать новые типы оптических ловушек. Они работают как пылесос: обратный поток энергии возле оптической оси заставляет частицы двигаться к источнику.

Кроме того, по словам экспертов, за счет объединения в одном элементе поляризатора с фокусатором удается создавать большой обратный поток энергии вблизи оптической оси. Это поможет усовершенствовать оптические пинцеты, лазерную резку и гравировку в биологии, медицине и обработке материалов, а также уменьшить количество оптических элементов в устройствах.

"Управление поляризацией позволяет создавать световые поля с новыми свойствами. Меняя структуру лазерного пучка, можно изменять характер воздействия на объект, а это очень актуально для лазерной резки и гравировки в обработке материалов", - отметил Дмитрий Савельев.