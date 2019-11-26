Интерес к научному исследованию снов не ослабевает со времён доктора Фрейда.

В своей новой работе команда специалистов из Женевского университета использовала современные методы диагностики для детального анализа мозговой активности спящего человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, нейробиологов и врачей особенно интересовали пугающие сновидения, их влияние на активность мозга, а также возможная функция таких снов в психике человека.

Для изучения этих вопросов команда провела, по сути, две научные работы с применением разных методов обследования головного мозга.

В одном из экспериментов участвовали 18 добровольцев. Им выполнили высокоточную электроэнцефалографию (ЭЭГ) с использованием 256 электродов.

Во время записи ЭЭГ все добровольцы спали, а при пробуждении рассказывали исследователям о своих снах и чувстве тревоги и страха во время них.

Высокоточная электроэнцефплограмма выявила области, связанные с возникновением чувства страха во сне.

Фото Dorothee Baumann/University of Geneva.

"Анализируя активность мозга и сопоставляя её с рассказами участников, мы выявили две области, связанные с возникновением чувства страха во время сна: это островок и поясная извилина", - сообщил в пресс-релизе соавтор научной статьи Лампрос Перогамврос (Lampros Perogamvros).

Поясним, что островком называется структура мозга, связанная с формированием сознания и эмоций. Поясная извилина - это часть коры, отвечающая за поведение и двигательные реакции в ситуации опасности.

Учёным уже было известно, что эти области активируются при переживании страха наяву. Благодаря своему эксперименту швейцарские специалисты впервые выяснили, что эти же структуры также связаны с возникновением негативных эмоций во сне.

Во втором эксперименте психиатры и неврологи исследовали, как страх, испытываемый во время сна, влияет на "градус" негативных эмоций, переживаемых при бодрствовании.

Для этого второй группе добровольцев из 89 человек было предложено на протяжении недели вести специальные дневники. Каждое утро после пробуждения участники записывали в них запомнившиеся сновидения и отмечали возникающие во время сна эмоции. В конце недели добровольцам была выполнена функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ).

Во время её проведения человеку демонстрировали различные неприятные изображения (нападения и другие стрессовые ситуации), а также нейтральные иллюстрации.

Таким образом учёные видели, какие зоны головного мозга "включаются" при возникновении чувства страха и беспокойства при взгляде на тревожащее изображение.

Кроме того, благодаря фМРТ специалисты проследили, как эмоции, пережитые участниками во сне в течение последней недели, повлияли на активность этих мозговых центров.

Исследователи обнаружили весьма удивительное явление: люди, испытывавшие тревогу и страх во время сна, меньше беспокоились во время просмотра неприятных изображений при выполнении фМРТ.

Активность зон коры, отвечающих за негативные эмоции, у этой группы участников была заметно ниже, чем у спокойно спавших всю предшествующую неделю добровольцев, отмечают неврологи.

Полученные данные демонстрируют выраженную связь между переживаниями во сне и нашими реакциями на стрессовые ситуации во время бодрствования.

По мнению авторов работы, опубликованной в специализированном издании Human Brain Mapping, пугающие сновидения необходимы человеку. С их помощью мы (а точнее, наш мозг) имитируем пугающие ситуации во сне, чтобы лучше реагировать на них в реальной жизни.

Полученные данные прокладывают путь для новых методов борьбы с тревожными расстройствами, отмечают швейцарские исследователи.

Кроме того, результаты работы помогут в дальнейшем лучше понять природу кошмаров. Такие сновидения сопровождаются очень сильным страхом и глубоко нарушают процесс сна, поэтому их не стоит путать с обычными тревожными ночными видениями, подчёркивают эксперты.