Российские гляциологи по результатам бурения на леднике Эльбруса выяснили, что в настоящее время на Ближнем Востоке наблюдается самая сильная засуха за последние 300 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Atmospheric chemistry and physics, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В 2009 году гляциологами Института географии РАН в результате буровых работ на Западном плато Эльбруса был получен 182-метровый ледяной керн, по которому ученые восстановили климатическую обстановку в регионе за период 1774-2013 годы.

Датировка керна была выполнена путем прямого подсчета годовых слоев и подтверждена по реперному горизонту повышенного содержания трития, связанного с испытаниями ядерного оружия в 1963 году, а также по горизонтам, содержащим следы извержений вулканов Косегуина в Никарагуа в 1835 году и Катмай на Аляске в 1912 году.

Ученые установили, что в ледяной летописи Эльбруса ежегодно фиксируется 5-6 событий переноса больших объемов пыли из источников, расположенных на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как правило, такие события происходят в весенне-летнее время.

Пыль в атмосфере по массе и влиянию на физические процессы является самым важным аэрозолем. Перенесенные воздушными массами в полярные и горные районы, эти аэрозоли формируют на поверхности ледников слои повышенной концентрации. В результате, внутри ледников сохраняется информация об уровнях содержания аэрозолей за длительные периоды времени. Изучая ледяные керны, уникальные архивы информации о температуре воздуха, скорости накопления снега, химическом и газовом составе атмосферы, ученые также выявляют закономерности атмосферной циркуляции в регионе и источники загрязнений.

"В этой работе мы показали, как содержание кальция и микрочастиц в кернах Эльбруса связано с изменениями климатических условий в засушливых районах Ближнего Востока, - приводятся в пресс-релизе института слова Станислава Кутузова, заведующего отделом гляциологии и первого автора статьи. - Оказалось, что до 1900 года пыли в керне было мало, то есть мощных пыльных бурь не наблюдалось, а затем мы фиксируем устойчивый рост концентрации, особенно с 1950-х годов. К 2000-2012 годам концентрация пыли увеличилась в 4 раза по сравнению с XIX веком. При этом возросла не только фоновая концентрация, но и частота спорадических событий переноса пыли. Теперь мы все чаще наблюдаем такие явления, когда горнолыжные курорты Кавказа покрываются слоем пыли из пустынь. За одно такое событие на ледники Эльбруса может осаждаться более 200 тонн пыли".

Известно, что пыль на поверхности ледника уменьшает его альбедо - отражающую способность - и ледник сильнее нагревается. Данные, полученные по ледяным кернам Эльбруса, указывают на то, что этот фактор также влияет на усиливающееся таяние снежного покрова и ледников на Кавказе.

За счет сокращения количества осадков и повышения температуры в регионах Северной Африки и Ближнего Востока на протяжении последнего столетия увеличивается засушливость региона. Вместе с этим растет и вероятность возникновения пыльных бурь в период, благоприятный для переноса эолового материала в сторону Кавказа.

Эти выводы подтверждаются анализом повторяемости засух в Сирии, где за период с 1961 по 2009 год наблюдалось 25 засух. В среднем они продолжались 4 года, хотя в 1970-х годах засуха длилась 10 лет. В сухой период 1998-2001 годов в стране резко сократилось поголовье скота и более 300 тысяч человек испытывали острый недостаток продовольствия. Данные ледового бурения показывают, что и сейчас на Ближнем Востоке продолжается засуха - самая сильная как минимум за последние 300 лет.

Работа выполнена совместно с французскими коллегами из Университета Гренобль Альпы и поддержана Российским научным фондом.

