Всемирная Метеорологическая Организация показала неутешительный доклад по концентрации парниковых газов в атмосфере, в котором говорится о приближающемся экологическом кризисе. Он опубликован на сайте ВМО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В тексте отмечается, что уровни парниковых газов достигли нового рекордного значения. Вся эта продолжающаяся долгосрочная тенденция означает, что будущие поколения будут сталкиваться со все более серьезными последствиями изменения климата, включая повышение температуры, более экстремальные погодные условия, дефицит воды, повышение уровня моря и нарушение морских и наземных экосистем.

По данным на 2018 год, концентрация углекислого газа была 407,8 части на миллион по сравнению с 405,5 части на миллион в 2017 году. Кроме того, выросли концентрации метана и закиси азота.

По словам генсека ВМО Петтери Тааласа, в настоящее время нет никаких признаков замедления процессов, ведущих к экологическому кризису.

"Нет никаких признаков снижения концентрации парниковых газов в атмосфере, несмотря на все обязательства по Парижскому соглашению об изменении климата", - добавил он.