Ученые использовали искусственный интеллект, чтобы определить, какой объем пьесы "Генри VIII" Уильям Шекспир написал сам, а какой - Джон Флетчер, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты давно поняли, что это произведение - плод коллективного труда. Но не знали, какую часть написал сам Шекспир, а какую - соавтор, сменивший его на посту драматурга актерской труппы "Люди короля" в 1616 году.

Чешский специалист по искусственному интеллекту Петр Плехач решил прибегнуть к помощи алгоритма, который изучает стиль писателя и может определить его руку.

В результате удалось выяснить, что Флетчер создал несколько сцен, в том числе значительную часть второго действия. В некоторых эпизодах пьесы алгоритм предположил смешанное авторство.

Сходство между произведениями Шекспира и Флетчера заметил еще в 1850 году литературовед Джеймс Спеддинг. Результаты анализа "Генри VIII" при помощи искусственного интеллекта во многом подтвердили его предположения.