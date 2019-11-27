Сон про выигрыш в лотерею оказался вещим и принес американцу четверть миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кевин Миллер (Kevin Miller), житель американского города Норт-Чарлстон, рассказал, что ему приснился сон, в котором он выигрывает в лотерею. Через несколько дней после этого мужчина решил купить билет.

"Я колебался, покупать ли лотерейный билет, потому что очень спешил, а парень, который стоял передо мной в очереди, медлил и не мог определиться", - рассказал Миллер.

Однако мужчина решил не уходить и подождать своей очереди. Вскоре он узнал, что купленный билет оказался выигрышным и принес ему 250 тысяч долларов.

Победитель рассказал, что планирует потратить деньги на покупку нового дома для себя и своей невесты.