Блогер Тори Парено (Tori Pareno) поразила фанатов трюком, во время которого создается впечатление, что руки девушки проходят друг сквозь друга. На вирусный блог с оптической иллюзией обратило внимание издание Daily Dot, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

За несколько дней ролик Парено набрал больше 531 тысячи лайков. Многие пользователи удивлялись, как героине записи удалось так искусно выполнить трюк. "Что за, черт возьми, магия здесь происходит?" - недоумевал юзер с ником Michael.

Пользовательница с ником Nina Boo попыталась объяснить фокус. "Она сгибает пальцы левой руки, чтобы был этот странный эффект, потом она сгибает пальцы правой руки над пальцами левой. Это не сумасшествие какое-то, просто выглядит круто, когда она делает это быстро", - написала она.

Многие юзеры попытались повторить трюк. Один из них сделал это в светящихся перчатках.

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