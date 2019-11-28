Сегодня звезды гороскопа не слишком благоприятны для переговоров, поиска компромиссов и даже для обычных совещаний, зато этот день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Если сегодня вы захотите поспорить или даже просто возразить кому-либо, лучше отложите это на потом. В этот день даже небольшая размолвка может неожиданно перерасти в затяжную ссору с непредсказуемыми последствиями. А вот для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее - вложений, сделок, крупных покупок - день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.

Овен

Сегодня Овен может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Овна будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Овна о том, что справедливость - это хорошо, но главное сегодня - не дать "слабым и притесняемым" потихоньку сесть себе на шею.

Телец

Сегодня у Тельца есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Звезды гороскопа дарят Тельцу энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать!

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предвещают Близнецам день, когда от их слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Близнецам придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в их судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Близнецов немалую роль. Так что им необходимо следить за тем, что они говорят и делают: хорошие мысли и добрые дела обязательно к ним вернутся.

Рак

Сегодня в общении с людьми у Рака возможны любые крайности! Он способен легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ему. Или же наоборот, может сам давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, сегодня отношения Рака с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Раку стоит поискать в общении золотую середину!

Лев

Сегодня - отличный день, который подарит Льву заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Льву достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба - подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи - все это и многое другое может ожидать Льва в полном соответствии с поговоркой: "Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении".

Дева

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Деве посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они - главная ценность в жизни. День не склоняет ее к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми она сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут Деве умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Дева одинока, у нее есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Весы

Сегодня тяга Весов к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Весов может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ними рядом, Весы способны подробно поделиться своими мыслями на любую тему - о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ними в спор: сегодня Весы могут принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Скорпион

Сегодня Скорпион может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Скорпион сегодня способен горы свернуть. Гораздо хуже, если Скорпион разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ему в голову взбредет. Последствия его импульсивных поступков могут оказаться разрушительнее цунами!

Стрелец

Сегодня Стрелец способен демонстрировать фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: "Чему быть, того не миновать!". Есть вероятность того, что в каких-то делах Стрелец может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Стрельцу надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если сегодня он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

Козерог

Сегодня Козерог рискует испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Козерог столкнется с потерей, или какой-то человек не оправдает его ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы ему. Звезды гороскопа советуют Козерогу поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья - это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Козерог почувствует себя намного счастливее!

Водолей

Сегодня гороскоп Водолея благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет его сегодня там, где Водолей может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Водолея к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Сегодня успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Водолея сегодня есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа предвещают Рыбам день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые сегодня, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Рыбы могут сегодня смело совершить шаг, на который, возможно, давно не могли решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт - любое судьбоносное дело в руках Рыб будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?