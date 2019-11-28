Уровень ожирения среди взрослых людей в Японии составляет не более 3,5%, тогда как в США этот же уровень достигает 30%. Вот в чем секрет стройности японцев, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Питание

Очевидно, что важнейшую роль играет питание японцев. На завтрак они предпочтут панкейкам, яичнице и сладким хлопьям двойную порцию риса, мисо-суп, яйцо, печеную рыбу и небольшую порцию картофельного салата. На обед японцы также заменят бургеры и картошку-фри тушеной говядиной и салатом с зеленым луком. Даже в составе на упаковке готовой еды, которые японцы так любят покупать, есть натуральные овощи, рыбный или свиной бульон, специи и другие натуральные ингредиенты. Да, в Японии, как и в Америке, есть рестораны быстрого питания, но их всего 6 000, чего нельзя сказать о США, где насчитывается около 243 000 аналогичных заведений.

Чай

В японских ресторанах чаще всего бесплатно подают зеленый чай к блюдам. В магазинах Японии не так просто найти сладкую газировку. В этой стране очень распространены автоматы с напитками. Если заглянуть в один из них, то можно увидеть разные виды бутилированного несладкого чая, черный кофе и воду.

Движение

Уровень автомобилизации населения Японии очень низок. Поэтому там многие передвигаются пешком. И если вы были в Японии, то наверняка могли видеть, как там много спортивных площадок, на которых каждое утро тренируются и взрослые, и дети.

Закон

В 2008 году японское правительство приняло "закон Метабо", который устанавливает максимальный объем талии для взрослого человека. Каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен раз в год приходить к врачу для проверки соответствия размера талии допустимым нормам. Максимальный объем талии у женщин составляет 90 сантиметров, у мужчин - 85. Если объем выходит за допустимые рамки, то в обязательном порядке нужно показаться диетологу и начать заниматься спортом.