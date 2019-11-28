Недавно жители штата Орегон заметили в небе необычные явление, которое, несомненно, удивило и напугало многих.

Так, в округе Порк жители Соединённых Штатов могли наблюдать за странным явлением, напоминающим огненный шар, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как и полагается, фотографии необъяснимого явления мгновенно облетели весь Интернет и стали поводом для обсуждения.

Одной из версий увиденного пользователи Сети посчитали возможное крушение пассажирского самолёта. Однако данная версия потеряла всякий смысл, когда выяснилось, что в районе не было обнаружено ни одного обломка.

В результате возникших волнений среди общественности, полиция принялась исследовать все области, куда мог приземлиться неопознанный объект. Не обнаружив никаких следов, стражи правопорядка пришли к выводу, что огненный шар был метеором.

Местные жители, в свою очередь, не верят в подобную версию. "Я видел метеоры и раньше. Они ярко-белые и исчезают за пару секунд. А этот летел слишком долго", - рассказывают очевидцы. В результате ажиотажа вокруг случившегося пользователи выдвигают разные версии. Не обходится и без шуток. "Это супермен или новое изобретение Илона Маска", - подшучивают люди.