Радиолокационная станция "Резонанс-Н", установленная на архипелаге Новая Земля, настроена и готова к службе. Однако точную дату начала работы должно определить Министерство обороны РФ, заявил глава научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На данный момент первая и вторая РЛС "Резонанс-Н" уже функционируют, третья и четвертая готовы к запуску, а пятая на финальном этапе производства.

"Резонанс-Н" - это радиолокационная станция, способная обнаруживать крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе, и построенные с использованием технологии "стелс".

Максимальная дальность обнаружения - 1100 километров, высота - 100 километров.

Одновременно станция может отслеживать до 500 целей.

Вся РЛС размещается на 5 полуприцепах, в одной смене работают три человека.