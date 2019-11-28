В Арктике начинает работать новейший радар
Радиолокационная станция "Резонанс-Н", установленная на архипелаге Новая Земля, настроена и готова к службе. Однако точную дату начала работы должно определить Министерство обороны РФ, заявил глава научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
На данный момент первая и вторая РЛС "Резонанс-Н" уже функционируют, третья и четвертая готовы к запуску, а пятая на финальном этапе производства.
"Резонанс-Н" - это радиолокационная станция, способная обнаруживать крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе, и построенные с использованием технологии "стелс".
Максимальная дальность обнаружения - 1100 километров, высота - 100 километров.
Одновременно станция может отслеживать до 500 целей.
Вся РЛС размещается на 5 полуприцепах, в одной смене работают три человека.
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