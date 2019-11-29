Талантливого кота запечатлел на камеру его хозяин, после чего выложил ролик в Сеть, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Серый кот, который сыграл на синтезаторе, стоя на задних лапках за клавишами, да еще и подпел себе, стал героем Сети.

Талант питомца запечатлел на камеру его хозяин, после чего поделился необычным видео в Twitter.

О чем спел кот-музыкант, остается только догадываться. При этом пользователи социальных сетей отметили, что животное движется неестественно, и предположили, что ролик мог быть смонтирован, передает "Ридус".

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