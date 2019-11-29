https://news.day.az/unusual/1180589.html Кот на задних лапах исполнил соло на синтезаторе и спел - ВИДЕО
Кот на задних лапах исполнил соло на синтезаторе и спел - ВИДЕО
Талантливого кота запечатлел на камеру его хозяин, после чего выложил ролик в Сеть, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Серый кот, который сыграл на синтезаторе, стоя на задних лапках за клавишами, да еще и подпел себе, стал героем Сети.
Талант питомца запечатлел на камеру его хозяин, после чего поделился необычным видео в Twitter.
О чем спел кот-музыкант, остается только догадываться. При этом пользователи социальных сетей отметили, что животное движется неестественно, и предположили, что ролик мог быть смонтирован, передает "Ридус".
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