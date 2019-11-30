https://news.day.az/unusual/1180699.html Ученые нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к сигаретам
Оказалось, что при первом курении, организм испытывает и удовольствие, и отвращение. Отвечают за эти ощущения различные популяции клеток-нейронов.
Ученые нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к сигаретам
Ученые обнаружили клетки в мозге человека, которые отвечают за отвращение к никотину. Такое открытие сделали медики из Торонтского университета, которые провели соответствующие исследования на мышах, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Оказалось, что при первом курении, организм испытывает и удовольствие, и отвращение. Отвечают за эти ощущения различные популяции клеток-нейронов.
Клетки зарождаются в той области мозга, которая отвечает за формирование зависимостей.
Важно, что это открытие, как считают специалисты, откроет путь к разработке препаратов, вырабатывающих отрицательный рефлекс организма на никотин.
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