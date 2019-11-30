Артист поразил зрителей, станцевав с мотоциклом на голове - ВИДЕО
Все, кто попал на это невероятное шоу, устроенное артистом из Донгтхапа (Вьетнам), долго не могли прийти в себя от изумления.
Мужчине установили на голову мотоцикл, и он умудрился станцевать, балансируя с таким грузом. Конечно, танец незнакомца не назовёшь слишком энергичным, но представление смотрелось настолько потрясающе, что артист мог бы и вовсе не делать никаких движений, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Многие зрители даже распереживались за трюкача, ведь если бы тяжёлый мотоцикл упал, то всё могло бы закончиться очень плохо. К счастью, шоу прошло без сучка без задоринки.
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