Все, кто попал на это невероятное шоу, устроенное артистом из Донгтхапа (Вьетнам), долго не могли прийти в себя от изумления.

Мужчине установили на голову мотоцикл, и он умудрился станцевать, балансируя с таким грузом. Конечно, танец незнакомца не назовёшь слишком энергичным, но представление смотрелось настолько потрясающе, что артист мог бы и вовсе не делать никаких движений, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Многие зрители даже распереживались за трюкача, ведь если бы тяжёлый мотоцикл упал, то всё могло бы закончиться очень плохо. К счастью, шоу прошло без сучка без задоринки.

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