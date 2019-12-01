Сегодня гороскоп обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на "отлично". Используйте эту возможность, чтобы разобраться "от" и "до" в том, что для вас действительно важно. А вот разборок с окружающими, особенно с близкими, лучше избегать - если конечно, вы не хотите дойти в выяснениях отношений до Адама и Евы.

Овен

Сегодня уверенность Овна в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем он был убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как он думал, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Овен и сам пересмотрит свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, сегодня Овну следует быть готовым к переменам, даже если это "всего лишь" перемены в его голове.

Телец

Сегодня Телец будет склонен досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет его раздражать, заставляя Тельца вникать до тех пор, пока для него не останется белых пятен. Это позволит ему избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Телец издевается над ними, - такую массу уточняющих вопросов он способен сегодня задать!

Близнецы

Сегодня Близнецы должны решить, от чего им уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, их тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, сегодня Близнецам придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!

Рак

Сегодня Рак не будет склонен к компромиссам. "Да" - значит "да", "нет" - значит "нет", все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Рака к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые его попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Раку следует избавиться от иллюзии, что он может кому-то что-то доказать - сегодня это точно не получится.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву не спешить с принятием любых серьезных решений - лучше потратить время на то, чтобы собрать "доказательную базу". Скорее всего, Лев чего-то не предусмотрел или не владеет всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, ему сегодня надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Лев может смело бросаться в бой!

Дева

Сегодня Деве, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Она может сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет ей новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Деву из колеи, звезды гороскопа советуют ей сегодня быть готовой к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.

Весы

Сегодня в общении с окружающими Весы способны упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет их этот день, не удивительно, если Весы станут источником жарких конфликтов. Звезды гороскопа советуют Весам сегодня держать свое драгоценное "единственно верное" мнение при себе, а если все-таки высказали - быть готовыми пойти на компромисс и даже извиниться.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет его к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Скорпион будет изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) его способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Скорпион сегодня сможет удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.

Стрелец

Сегодня Стрелец способен проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести его к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательный Стрелец сегодня имеет шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, - сегодня у них от Стрельца просто не существует тайн!

Козерог

Сегодня может оказаться втянут в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно - от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды гороскопа советуют Козерогу не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах - обиды и взаимные претензии сегодня могут завести вас слишком далеко.

Водолей

Сегодня в голосе Водолея будут то и дело звенеть командирские нотки: он способен горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Водолея стопроцентной уверенностью в том, что он делает, поэтому нежелание окружающих ему помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Водолею стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ним рядом. В конце концов, он ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?

Рыбы

Сегодня - хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то - если, конечно, такая необходимость у Рыб есть. То, о чем Рыбы не решались поговорить, вопросы, которые они стеснялись задать, - все это сегодня они могут сделать без опаски. День склоняет Рыб к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет им поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.