Абдул Ситуджу (Abdul Situju) собирал овощи на заболоченном участке плантации и пропал. Человеческие останки, изуродованные крокодилом, нашли через несколько дней. На поиски хищника направили службу лесного хозяйства Sarawak Forestry Corporation, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Наша команда охотится за крокодилом. Мы прочесываем реки и болота в районе плантации", - подчеркнул гендиректор организации Золкипли Мохамад Атон (Zolkipli Mohamad Aton). По его словам, один из рабочих якобы увидел большого крокодила, скрывающегося в болотистой местности, и обратился в полицию. Власти полагают, что найденные останки принадлежат Абдулу Ситуджу. Ведется расследование.

По официальным данным, с 2010 по 2016 год крокодилы убили 27 жителей Малайзии. В большинстве случаев на людей нападали гребнистые крокодилы.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Помимо них, на острове водятся гавиаловые крокодилы. Их длина редко превышает пять метров.

