В субботу, 30 ноября, на автодроме "Яс Марина" в Абу-Даби, где проходит заключительный этап Формулы-1, состоялся аукцион, главным лотом которого стал болид Ferrari F2002 семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На F2002 Шумахер в сезоне 2002 года в пятый раз в своей карьере стал чемпионом мира, а Ferrari завоевала Кубок конструкторов. По данным f1news.ru, коллекционер, пожелавший остаться анонимным, заплатил за легендарную машину 5,9 миллиона долларов.

Стоит отметить, что F2002 не стала самым дорогим автомобилем на аукционе. Гиперкар Pagani Zonda Aether, существующий в единственном экземпляре, ушел с молотка за 6.05 миллиона долларов.

Напомним, Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму после падения 29 декабря 2013 года на горнолыжной трассе во Франции. Его госпитализировали и долгое время самый именитый пилот "королевских гонок" находился в коме. На данный момент родственники Шумахера не разглашают подробности о состоянии спортсмена.