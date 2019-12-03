https://news.day.az/unusual/1181738.html Мужчина 30 лет подпирал дверь камнем и не догадывался, что он стоит уйму денег - ВИДЕО
Мужчина 30 лет подпирал дверь камнем и не догадывался, что он стоит уйму денег - ВИДЕО
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