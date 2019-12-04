Студент-бакалавр Васим Дауади из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) решил физическую головоломку, которую ученые пытались объяснить 100 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Neue Züricher Zeitung.

Студенту удалось выяснить, почему в вертикальной узкой трубе с жидкостью пузырек воздуха остается неподвижным, а не поднимается наверх.

Применив интерферометрический метод исследования, студент обнаружил сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью, который, вопреки одной из ранее предложенных теорий, не прилипает к трубке, а крайне медленно движется. Просто эта скорость столь мала, что изменения не видны для человеческого глаза.

Само же движение пузыря зависит от этого слоя, и именно его характеристики влияют на то, будет воздух подниматься или нет.