Международная команда исследователей создала искусственные нейроны, способные действовать в точности как живые клетки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Это одно из самых долгожданных достижений науки. Хотя технология пока далека от клинического применения, в будущем она позволит совершить большие прорывы во многих сферах.

Авторы поясняют: разработка нейронов, которые реагируют на электрические сигналы от нервной системы подобно настоящим клеткам, открывает новые возможности в лечении состояний, при которых реальные нейроны не функционируют должным образом или же погибают (нейродегенерации, повреждения спинного мозга и так далее). Искусственные нейроны помогут восстанавливать разрушенные биологические цепи, если возьмут на себя выполнение тех или иных функций.

Учёные признаются: работа была непростой и весьма трудоёмкой.

Сперва они смоделировали и решили уравнения для объяснения того, как нейроны реагируют на электрические стимулы (или сигналы) других нервных клеток. Это было нелегко, поскольку ответы являются "нелинейными". Скажем, если сигнал усиливается в два раза, он необязательно означает двойное усиление реакции.

Затем учёным нужно было создать сложные математические модели, которые могли бы контролировать эту "нелинейную" электрическую активность в искусственных нейронах.

Позднее команда разработала кремниевые чипы - синтетические схемы, которые точно моделировали биологические ионные каналы.

Эксперименты показали, что искусственные нейроны реагируют на широкий диапазон стимулов, достаточно точно имитируя активность своих биологических аналогов.

В частности, исследователи смогли воспроизвести полную динамику нейронов гиппокампа и дыхательных нейронов крыс.

Миниатюрные кремниевые микрочипы имеют широкий спектр применений. К примеру, ими можно заменить нейроны, повреждённые нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера или боковой амиотрофический склероз.

Другая интересная перспектива - создание "умного" кардиостимулятора, который "настраивает" не только частоту сердцебиения, но и обратную связь с нервной системой, подменяя определённые нейроны в основании головного мозга. Если последние не посылают нужные сигналы сердцу, у пациента развивается сердечная недостаточность. Искусственные нейроны могут устранить такую "неполадку".

Новая технология также может быть использована для реализации нового типа интерфейса "мозг-машина".

Впрочем, исследователи признаются, что гораздо больше их интересуют медицинские области применения искусственных нейронов. В дальнейшем авторы надеются создать миниатюрную биоэлектронику, обеспечивающую индивидуальный подход к лечению каждого пациента.