Чарли Шредер, жительница Лос-Анджелеса в конце октября запечатлела момент приветствия своих домашних питомцев: пса по кличке Хёрли и кота - Ральфи.

Четвероногий обитатель квартиры сразу понял, что от него хотят и протянул левую лапу, чтобы поздороваться со своей молодой хозяйкой. У усатого питомца возникли некоторые трудности с этим и он по-кошачьему поприветствовал девушку, которая в конечном итоге добилась от него знаков внимания, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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