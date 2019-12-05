Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!

Овен

Сегодня окружающие могут пытаться манипулировать Овном! Звезды гороскопа предупреждают его, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Овна в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Овен со временем пожалеет - это способно ударить по его репутации. Так что сегодня ему необходимо твердо стоять на своем и держаться подальше от людей, которые его используют.

Телец

Сегодня Тельцу будут тяжело даваться любые дела, где от него требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба - все это не для него. Зато Телец будет легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, он будет остро чувствовать фальшь, благодаря чему Тельца сегодня можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно - от газетного киоска до Интернета. Даже если Близнецы обычно относятся скептически к подобной литературе, сегодня им стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Близнецы преуспеют.

Рак

Сегодня Рак способен оказаться центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчетно тянуться к нему! Для того чтобы добиться нужного результата в делах, Раку достаточно использовать свою харизму - отказать ему не сумеет никто. Впрочем, сегодняшняя популярность может обернуться для Рака и своей обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда его будут буквально разрывать на части!

Лев

Сегодня Лев будет ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Лев способен направлять действия окружающих в нужное ему русло. Для этого он может задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Лев сегодня все равно добьется своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.

Дева

Сегодня - редкий день, когда в споре Девы с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Сегодня ничто не сможет дать Деве такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Дева может смело браться за решение любой задачи - выработанная сегодня стратегия окажется очень успешной!

Весы

Сегодня от Весов потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Весов, их поддержка или совет. Потратив на это свое время, Весы не пожалеют, наоборот, сегодня им по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и они когда-то знали и умели не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в их руководстве и жизненном опыте?

Скорпион

Сегодня Скорпиону будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь - закон коллектива! Нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, сегодня это может выйти само собой - ситуация сложится так, что Скорпион встанет перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно "припрячь" к ним еще кого-то.

Стрелец

Сегодня Стрельца порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у него чувство, что он и люди, которые его окружают - одна большая семья! Такой благодушный настрой неизбежно отразится на поведении Стрельца: он будет более душевным и открытым в общении, чем обычно. Противиться обаянию его искренности окружающим будет почти невозможно: сегодня Стрелец, если захочет, способен даже своих заядлых противников превратить в лучших друзей!

Козерог

Сегодня внезапно проснувшаяся общительность Козерога способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, ему удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Козерогу сегодня не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, однако сегодня - приятное исключение из этого скучного правила.

Водолей

Сегодня в течение дня у Водолея могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на его дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - позитивным или не очень - будет зависеть уже от него самого. Поэтому звезды гороскопа советуют ему на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Водолея сегодня будет в избытке.

Рыбы

Сегодня ситуация потребует от Рыб взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это им несвойственно, сегодня они ощутят в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Рыбам пальму первенства. И пусть сегодня не все решения и действия Рыб окажутся верными, для них это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самим, что они способны на многое.