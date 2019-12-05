Китайские ученые рассказали о результатах нового исследования, которое показало, что острый перец способен продлевать жизнь, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Однако вещество, выявленное экспертами, понижает дневную активность организма.

Ученые провели эксперимент над мухами. Научные сотрудники на протяжении длительного времени кормили насекомых капсаицином - веществом из жгучего перца чили. После чего они заметили, что активность мух уменьшилась, но при этом затормозилась смертность самок на 15%.

Эксперты отметили, что у многих видов животных, самцы живут меньше, что является одной из причин высокой восприимчивости к выявленному в перце веществу.