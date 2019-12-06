Тайну ее появления до сих пор не могут разгадать. Впервые таинственную незнакомку на фотографиях Красноярска, сделанных в период правления последнего российского императора Николая II, рассмотрели в 2015 году, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

На вид девочке от 8 до 10 лет, она всегда одета в белое платье, пальто и шляпу, черная коса перекинута через плечо, в руках зонт. При этом на всех снимках у девушки весьма мрачное даже злое выражение.

Странно, но другие присутствующие на снимках словно бы не замечают соседку, которую назвали "девушка-фантом". Девочка позирует на фото возле исторических мест Красноярска: театра имени Пушкина, Воскресенского собора, моста через Енисей, учительской семинарии. И везде она не является центровым персонажем, ее словно бы и нет, но она есть.

Фантом обнаружен на двух десятках фотографий и нескольких стеклянных негативах, при этом автора снимков установить не удалось, хотя, на некоторых значится штамп известных в то время в городе издателей и предпринимателей Григоровских. На стеклянных негативах рассмотрели инвентарные номера фотографа Людвига Вонаго. Он сам и передал их в 1934 году краеведческому музею, но ничего не пояснил по поводу таинственной незнакомки. Ее вообще долгое время не замечали музейные работники.

Сейчас исследователи установили, что фотографии явно сделаны несколькими авторами. По поводу девушки строятся самые разные предположения. Юную недовольную леди называют призраком погибшего мучительной смертью ребенка, душой мятежного Красноярска и даже шпионкой, отвлекающей на себя внимание окружающих при фотографировании стратегических объектов.

Последняя версия могла бы иметь под собой почву, если бы не тот факт, что снимки явно делались в разные годы, но девочка никак не менялась внешне, не переодевалась и даже не меняла позы и своего недоброго выражения лица.