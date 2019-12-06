Диетологи рассказали, на какой продукт надо налегать людям со сниженной функцией легких, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Группа исследователей из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса проследила за питанием и функционированием легких у более 650 добровольцев в 2002 году.

Повторное обследование люди прошли через десять лет.

Результаты работы показали, что курильщики, которые, в среднем, ели более двух помидоров или около четырех порций свежих фруктов в день, имели более медленное снижение функции легких. По сравнению с теми, у кого не было этих продуктов в рационе.

Положительная динамика наблюдалась в течение десятилетнего периода.

"Функция легких начинает снижаться в возрасте около 30 лет. И раньше на фоне курения.

Наша работа показывает, что употребление в пищу большего количества фруктов и помидоров - хорошее средство в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких", - отметили исследователи.