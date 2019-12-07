Опасность там, где вы не ждете! Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, как вещи в спальне портят здоровье и забирают бесценную молодость.

1. Комнатные растения

Казалось бы, комнатные растения приносят пользу, но фотосинтез (переработка углекислого газа в кислород) происходит только при свете дня, а ночью начинается прямо противоположный процесс.

Без света растения активно поглощают кислород, и в спальне его становится все меньше. В итоге ваш внешний вид после сна в "безвоздушном пространстве" будет, мягко говоря, помятый.

2. Хлопковые наволочки

Многие любят постельное белье из хлопка, потому что это натуральный материал. Но так ли он хорош? Во время сна на хлопковой наволочке увеличивается риск образования морщин вокруг глаз и рта из-за того, что этот материал слишком жесткий для нежной в этих местах кожи.

Чтобы сохранить гладкость лица, дерматологи советуют спать на шелковых атласных наволочках, потому что они не вызывают сильного трения, от которого могут образовываться заломы.

3. Телевизор

Уловить связь между просмотром телевизора ночью и внешним видом наутро несложно - чем больше вы смотрите на яркий экран перед сном, тем хуже и меньше спите - следовательно, хуже выглядите и чувствуете себя. Поэтому лучше отправить телевизор в гостиную или, в крайнем случае, на кухню. "Голубой экран" препятствует выработке гормона сна - мелатонина, а значит, уменьшает шансы на быстрое и приятное засыпание.

4. Недостаточное освещение

Гораздо полезнее просмотра телепередач перед сном непродолжительное чтение книг или журналов. Это помогает расслабиться, упорядочить мысли и подготовить мозг к отдыху. А для чтения просто необходим дополнительный источник света, если вы не хотите испортить себе зрение.

Поэтому не стоит ограничиваться одним потолочным светильником в спальне, установите над кроватью регулируемые лампы, благодаря которым чтение перед сном станет не только приятным, но и безопасным.

5. Старый матрас

Сложно почувствовать себя отдохнувшим, когда после пробуждения разом болят спина, шея и поясница. Все это может быть вызвано неправильно подобранным или продавленным матрасом.

Его нужно менять не реже, чем раз в шесть лет. Чтобы повысить износостойкость нового матраса, пользуйтесь наматрасниками, которые можно легко постирать или заменить.

6. Прозрачные шторы

Кто-то любит просыпаться с первыми лучами солнца, а для кого-то это настоящая пытка. Если вы относитесь ко второму типу людей, присмотритесь к плотным шторам, которые не дадут проснуться раньше будильника и возненавидеть весь мир.

Кроме того, шторы с эффектом блэкаут (тотального затемнения) станут палочкой-выручалочкой для тех, кто работает по ночам или часто переносит смену часовых поясов из-за командировок. В этом случае возможность самостоятельно "устроить" ночь и выспаться есть в любое время суток.

Текстиль, безусловно, является одним из важнейших акцентов в доме.

7. Ароматические лампы

Если комнату наполнить любимым расслабляющим ароматом, она становится в разы уютнее. Однако это правило не совсем актуально для спальни. Здесь крайне важен свежий воздух, без которого сон вряд ли можно назвать здоровым.

Любителям ароматических ламп и эфирных масел рекомендуется не проводить "окуривание" за 2-3 часа до сна, а также спать с приоткрытым окном, чтобы концентрация запахов не была слишком высокой.

8. Книги и старые газеты

Книги кажутся абсолютно безобидными, пока они не стоят долго в спальне или на приковатном столике. На них скапливается пыль, а протирать каждую книгу на полке ежедневно не будешь. В итоге ночью вместо того, чтобы отдыхать, наш организм активно защищается от микробов в воздухе и пыли. Сюда же, кстати, относятся старые газеты, журналы и даже рабочие бумаги.

9. Большие механические часы

Те, кто не засыпает, едва коснувшись подушки, знает - любой посторонний звук может раздражать похуже соседской дрели. Тиканье механических часов (упаси боже, если это куранты с боем) не дают погрузиться в сон достаточно глубоко, даже если кажется, что их совсем не слышно. Из-за того, что организм не может полноценно отдохнуть в глубокой фазе сна, наутро вы встаете таким же усталым, каким ложились вечером.