Музей естествознания в Лондоне опубликовал 25 лучших фотографий из шортлиста конкурса Wildlife Photographer of the Year за 2019 год, которые были выбраны из 45000 снимков от фотографов из 95 стран.

Гран-при конкурса среди взрослых участников получил Юньцинь Бао из Китая за фотографию "Момент", на которой тибетская лиса нападает на гималайского сурка. Но отличных работ на конкурсе WPY 2019 было так много, что жюри до сих пор подводит итоги, передает Day.Az со ссылкой на Big Picture.