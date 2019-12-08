Сегодня гороскоп прекрасно подходит для того, чтобы посвятить день трудовым подвигам и карьере. Звезды предполагают высокую работоспособность, самостоятельность и терпение: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты. В плане любви день хорош для нежных, чувственных и глубоких отношений, но никак не для флирта или мимолетных знакомств. Шумные вечеринки тоже противопоказаны. Из мероприятий подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души, вроде похода на хороший спектакль или прогулки под луной. Впрочем, и просто проведя вечер дома наедине друг с другом, вы не пожалеете.

Овен

Сегодня - отличный день для Овнов, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Овны в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Овну понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Сегодня любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться ему особенно легко.

Телец

Сегодня день идеален для осуществления любых самостоятельных планов Тельца. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ - везде, где Телец сам отвечает за результат, его ожидает успех. А вот в любых делах, где ему приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Тельцу следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах сегодня далеко не все пойдет гладко.

Близнецы

Сегодня Близнецы, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, могут испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье - скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Сегодня же ждать капризную музу Близнецам настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого им гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.

Рак

Сегодня в течение дня Раку стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию. Кроме того, готовность Рака слушать сегодня может неожиданно снискать ему расположение окружающих. Другими словами, Раку стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для него действительно может обернуться золотом.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, "мозговой штурм" и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут ему возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ним задачу, Лев способен творить чудеса! Вот почему сегодня ему стоит всячески избегать бушующих вокруг него бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.

Дева

Сегодня Деве надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями она способна провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Деве будет трудно держать под контролем, а также ее критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, ей сегодня все-таки придется - если, конечно, Деве небезразлично отношение к ней близких и друзей.

Весы

Сегодня Весы не будут отличаться повышенным терпением: они готовы, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны их раздражать. Звезды гороскопа предупреждают: скопившееся напряжение может заставить сегодня Весы действовать необдуманно и резко. Им следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Весы пожалеют.

Скорпион

Сегодня ситуация в делах у Скорпиона может резко измениться. Какой-то проект, в котором он был совершенно уверен, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Скорпиону придется бороться за результат, который, как ему казалось, уже лежит у него в кармане. Звезды гороскопа советуют Скорпиону отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над "i" еще не расставлены, а значит, все в его руках.

Стрелец

Сегодня Стрельца будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути! Стрельцу даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя. Впрочем, звезды гороскопа говорят, что причину раздражительности Стрельцу стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Стрелец обнаружит, что мир изменился к лучшему как по волшебству!

Козерог

Сегодня от Козерога может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Козерогу придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Козерога не только в его собственных глазах, но и в глазах окружающих.

Водолей

Сегодня в течение дня Водолею придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Водолея из колеи и отразиться на его настрое. Ощущение, что его не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Водолея весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Водолею сегодня следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!

Рыбы

Сегодня Рыбы могут получить интересную для них информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы их интерес, однако сегодня Рыбы сумеют максимально воспользоваться ей. День наделяет их повышенными аналитическими способностями, позволяющими Рыбам по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, они сумеют докопаться до сути - на благо всем и, конечно, себе.