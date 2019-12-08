Лоран Симонс, девятилетний вундеркинд из Амстердама, сейчас учится на факультете электротехники.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Комсомольскую правду", вундеркинд освоил программу младшей школы за 2,5 года, получил аттестат об окончании средних и старших классов всего через 1,5 года после поступления, а прошлым летом, когда ему было 8 лет, начал учёбу в университете, снова заметно обгоняя своих однокурсников в скорости освоения программы.

В следующем году Лорану предстоит защита своего дипломного проекта.

Защита диплома будет проходить следующим летом, когда Лорану будет ещё девять лет, и он таким образом побьёт рекорд американца Майкла Кирни, который получил диплом антрополога университета Алабамы в возрасте 10 лет.

Его любимый предмет - математика, потому что она включает в себя сразу три науки: статистику, алгебру и геометрию.

Родители мальчика рассказывают, что им приходилось посвящать себя карьере, и уходом за ребёнком занимались бабушка и дедушка, которые сразу заметили, что ребёнок особенный.

В будущем мальчик мечтает стать кардиохирургом, и прошёл курс медицинского факультета, учась в школе.