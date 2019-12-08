Американские ученые выяснили, как можно проснуться в хорошем настроении. Результаты опубликованы в исследовании, проведенном OnePoll совместно с компанией Hatch.co, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что один из способов наладить сон - избегать работы в кровати. Ученые рассказали, что листание соцсетей и чтение электронной почты ведет к недосыпу. "Хороший сон очень важен для поддержания здоровья. Однако множество факторов, начиная от стресса и заканчивая работой, могут нарушить режим", - подчеркнула Энн Крэйди Вайс, соучредитель и генеральный директор Hatch.co.

Согласно исследованию благотворнее всего на сон влияет чтение книг или журналов. Проснуться в хорошем настроении можно после просмотра приятного фильма и медитации.

Опросы показывают, что 300 дней в году американцы просыпаются в плохом настроении. Основной причиной этого являются проблемы с температурой в помещении. Среди других факторов, препятствующих здоровому сну, - кошмары и шум.

72 процента опрошенных отметили, что им хотелось бы спать дольше и лучше. Трое из 10 респондентов рассказали, что часто просыпаются посреди ночи. Чтобы уснуть заново, у них уходит до полутора часов.