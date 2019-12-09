"Чума XX века" все еще остается одним из самых опасных и таинственных заболеваний человечества. Ученые со всего мира спорят о том, кто же является родоначальником СПИДа, запустившим этот смертельный механизм. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, в какой стране впервые столкнулись с болезнью, но тщательно скрывали это.

А может быть и не в США

Принято считать, что в 1981 году СПИД был зафиксирован в Центрах по профилактике и контролю болезней различных американских штатов. Врачами было обнаружено около 30-и мужчин с симптомами, схожими с современным признаками синдрома иммунодефицита. Через несколько лет вспышка тяжелого заболевания была замечена в Европе. После этого ученые поняли, что СПИД поражает не только представителей мужского пола, но и женщин, пожилых людей и даже детей. Были сделаны выводы о том, что пол, возраст, вес и образ жизни человека в меньшей степени влияют на развитие синдрома. В 80-х Всемирной организацией по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита было высказано предположение о том, что главными носителями ВИЧ заболевания являются наши дальние родственники - шимпанзе, а первые, кто столкнулся с тяжелой болезнью далеко не американцы, а жители Африки.

На границе с западной Африкой

Узнав о существовании африканской теории, ученые Калифорнийского университета сразу же направились изучать развитие болезни среди жителей жаркой страны. Выяснилось, что первые вспышки синдрома были зафиксированы еще в 1928 году в Центральной части западной Африки у человекообразных обезьян. Из-за тесного контакта с животными и употребления зараженного мяса, африканцы переняли штамм вируса.

Штамм вируса, который происходит от обезьян, как правило, относится к типу ВИЧ 1. Но случаи заболевания людей одной из его форм - ВИЧ 1 группы В - в значительной степени ограничиваются западной Африкой. Поэтому говорить о глобальном заражении никто не мог. Широкое распространение среди людей получил только один вид вируса - ВИЧ 1 группы М, который прозвали "основным". Предположительно, штамм передался людям от шимпанзе.

Что в нем особенного

Более 90% случаев ВИЧ-инфекции составляет заражение именно вирусом М. Возникает справедливый вопрос: почему он поражает такое большое количество людей? Исследователи Оксфордского университета составили "карту" генома человека, опираясь на показатели 800 жителей Центральной Африки, и выяснили: вирус не был бы таким заразным, если бы не различные внешние факторы (экология, развитие новых технологий и естественный отбор), в большей степени влияющие на прогресс болезни. Новые мутации в геноме происходят с постоянной скоростью, поэтому, сравнивая две последовательности геномов, можно подсчитать, когда два генома отделились от их общего предшественника. Такое искусственное оружие способно приспосабливаться к любым условиям, сохраняя все свои свойства и полную цепочку зараженного гена.

Его просто не существует?

Лауреат Нобелевской премии и американский биохимик Кэри Муллис придерживается полярной точки зрения. По мнению биохимика, СПИД - это надуманная болезнь, которой прикрываются демографические проблемы многих стран, причины высокой смертности в неблагополучных регионах и беднейших слоях населения: голод, отсутствие нормального медицинского обслуживания.

"Синдром приобретенного иммунодефицита включает в себя комплекс нескольких заболеваний. Нельзя точно утверждать, что человек болен именно СПИДом, заметив у него признаки пневмонии, саркомы Капоши и подострого энцефалита. Человек может быть поражен сразу несколькими заболеваниями", - уверен Кэри Муллис.

Каждая из этих болезней и по отдельности провоцирует ослабление защитных сил организма.