Только не пугайтесь! На данный момент нет информации о каком-либо астероиде, спешащем в нашем направлении. Однако учёные не прекращают поиски. Каждый день "охотники за астероидами" при помощи космических телескопов и наземных обсерваторий обшаривают небо в поисках обледенелых комет и каменных небесных тел, особо приглядываясь к тем, что движутся в сторону Земли. И каждое наблюдение, каждая компьютерная симуляция помогают нам чуть лучше подготовиться к реальному вторжению, если таковое вдруг случится, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff .

Как в "охоте" участвуют гражданские исследователи?

Вы наверняка слышали о телескопе Хаббл. Благодаря этому грандиозному сооружению совершено немало поразительных открытий, начиная с того, что вселенная расширяется с ускорением и заканчивая ранее неизвестными спутниками Плутона. По большей части целью Хаббла являются крупные объекты, расположенные на гигантских расстояниях, но часто случается, что на снимках остаются следы от астероидов. Миниатюрный мир пересекает область обзора, и пропадает, оставляя отпечаток. Это немного досадно, если вы исследуете далёкую галактику, но невероятно важно для изучения движения астероидов в пространстве и возможности их приближения к Земле.

На самом деле пользу из этих "фотоследов" могут извлечь не только учёные, но и обычные люди.

Энтузиасты, которые интересуются космосом, но не имеют специального образования, могли помочь заметить новый астероид в Солнечной системе благодаря программе под названием Hubble Asteroid Hunters, базирующейся на платформе Zooniverse. Тысячи людей разглядывали фотографии из архива научных данных телескопа Хаббл при Европейском Космическом Агентстве, чтобы вычислить путь астероида сквозь пространство (и таким образом предсказать, не столкнётся ли он с Землёй). В итоге после изучения около 300 тысяч снимков были определены траектории более 1300 различных объектов. Данный проект уже завершён, но на платформе Zooniverse всегда имеется множество похожих программ, в которых вы тоже можете принять участие.

Защитники планеты

Конечно, профессиональные учёные тоже заняты делом. Несколько лет назад NASA расширило программу поиска астероидов, включив в неё сеть партнёрских телескопов, управляемую из Координационного бюро планетарной обороны. Бюро действует как центр, куда стекаются различные наблюдения, и где люди могут принять решение по поводу вероятной угрозы. NASA не единственная организация, с которой работает Бюро. Оно сотрудничает с несколькими международными партнёрами, у каждого из которых есть своя сеть телескопов и своя защитная программа.

К тому же мы продолжаем узнавать больше об астероидах благодаря различным космическим миссиям. Например, станция OSIRIS-Rex находится на орбите астероида Бенну прямо сейчас. Около 2023 года корабль доставит на Землю полученные ценные образцы, и учёные смогут исследовать их в своих лабораториях. Получив больше информации о составе астероидов, мы легче сможем отразить вероятную угрозу, если она вдруг окажутся у нас на пути.

Агентство планирует протестировать отражение астероидов при помощи миссии DART. В рамках этой миссии намечен запуск зонда к двойному астероиду 65803 Дидим. Зонд должен столкнуться с меньшим из двух небесных тел, вследствие чего орбита последнего немного изменится. За этим ученые будут следить как в земные телескопы, так и с помощью европейского спутника Hera, он отправится к астероиду специально для анализа процесса столкновения.

Таким образом, человечество постепенно принимает меры, чтобы лучше понять астероиды и защитить себя от них. NASA стремится классифицировать все астероиды, способные нанести значительный урон. В список должны быть включены небесные тела, имеющие потенциально угрожающую орбиту и диаметр не менее 140 метров. В 2005 году американский Конгресс поставил перед агентством задачу завершить 90% работ по подсчёту к 2020 году.

И хотя цель оказалась практически невыполнимой вследствие недостаточного финансирования, новые вводимые в строй телескопы помогут приблизить завершение задачи. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию новый широкоугольный обзорный телескоп-рефлектор Large Synoptic Survey Telescope (LSST) и начало строительства ещё одного телескопа заявлено на 2024 год. Сегодня мы смогли вычислить около трети от предполагаемого количества астероидов солнечной системы, но целеустремлённые охотники за астероидами помогут ускорить поиск и достичь значительного прогресса в грядущем десятилетии.