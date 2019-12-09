Почему нельзя забирать чужую карту из банкомата
Мошенники изобретают все новые способы, чтобы выманить деньги. И безналичный расчет не является страховкой от махинаций. Подробности - в статье Рамблер.
Day.Az представляет читателям данную статью.
Так, о новом методе обмана рассказал пользователь Facebook Серж Гатилов.
Аферисты применяют следующий трюк. Один из мошенников намеренно забывает карту в банкомате и просит жертву вытащить ее. После чего проверяет баланс и говорит, что с карты только что сняли крупную сумму денег. После этого появляются якобы случайные свидетели, которые поддерживают обвинение, пугая клиента тем, что на карте остались его отпечатки пальцев. Таким образом, у человека вымогают компенсацию за кражу, которую он не совершал. Особенно часто в этой ситуации теряются пожилые люди.
Но не стоит паниковать - сейчас каждый банкомат оснащен камерой, которая фиксирует все действия клиентов. Это будет весомым аргументом в присутствии полиции. Впрочем, мошенники обычно постараются исчезнуть еще до прихода стражей порядка. Но если вы хотите сохранить нервы и хорошее настроение, лучше не вынимайте чужие карты даже после настойчивой просьбы.
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