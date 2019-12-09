Здоровенный сибирский фермер Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень прославился в этом году тем, что может с помощью пощёчины вырубить практически любого. Началось всё с потешных соревнований по пощёчинам в одном из ТЦ Красноярска, куда Василий пришёл ради спортивного интереса, но внезапно всех победил. После этого фермер начал ездить по стране и принимать участие в других чемпионатах по пощёчинам, надеясь с гонораров накопить денег на трактор. Даже Кириллу (Руки-базуки) Терешину от него крепко досталось. И казалось, Пельмень непобедим. Но наконеч-то нашёлся достойный противник.

Как передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru, на очередном чемпионате по пощёчинам, прошедшем в Москве, против Камоцкого вышел не менее здоровый лысый дядька по прозвищу Зезюля. Оппонент оказался настолько крепок, что, казалось, даже не почувствовал оплеухи от Пельменя. Зато сибиряк после ответного удара опал, как озимые. Падение орла и сокола.

Как пишет "Спорт-Экспресс", чемпионат организовал пранкер Эдвард Билл, который пообещал 200 тысяч рублей тому, кто первый вырубит Пельменя. Судя по Инстаграму Камоцкого, он не особо расстроен поражением, и говорит, что рано или поздно это должно было случиться.

"Я сегодня маленечко поспал, так, чуть-чуть вздремнул. Но это должно было когда-то случиться. Тем более, я сам говорил, что это когда-нибудь случится. Ничего страшного в этом нет. Сейчас будут писать товарищи хейтеры. Пусть пишут, делают интерес. Как-то так, в общем. Всё нормально. Чувствую себя очень хорошо, все нормально, ничего не случилось", - прокомментировал случившееся Пельмень.

Что тут добавить, настоящий сибирский характер.

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