Чтобы сбросить лишний вес, необходимо принимать пищу только в течение 10 часов в сутки. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета и Института Солка, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По мнению специалистов, если 14 часов подряд ничего не есть, это поможет не только похудеть, но и улучшить самочувствие.

Ученые наблюдали за 13 мужчинами и шестью женщинами с замедленным обменом веществ, вызванным нездоровым питанием и недостаточной физической активностью.

Следуя предписанному режиму питания и физической активности, участники эксперимента смогли заметно улучшить показатели здоровья. Через 12 недель у них на 11% снизился уровень холестерина, артериальное давление уменьшилось на 4-8 пунктов. Каждый сбросил примерно по три килограмма, у некоторых улучшился сон.

Специалисты отмечают, что люди с метаболическим синдромом подвержены диабету и болезням сердца. Противостоять этому можно снижением веса и изменением поведенческих привычек.