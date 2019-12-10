С появлением микроволновых печей жизнь многих людей стала намного проще. Печи занимают почетное место практически на каждой кухне. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, является ли это важное устройство безобидным или люди, которые рассказывают о том, что СВЧ печи вызывают рак, действительно правы.

Как она работает

Чтобы понимать какую опасность микроволновая печь может представлять для человека, нужно для начала разобраться в том как она работает. Печь испускает микроволны, а происходит это благодаря электронной лампе (магнетрону). Кстати, магнетрон применяется не только в микроволновках, но и в радиоприемниках. Что касается микроволны, то она по своей природе ближе всего к радиоволне. Несмотря на их разные свойства, электромагнитные волны, которые производит эта лампа, воздействуют на полярные молекулы. Такие молекулы заряжены как положительно, так и отрицательно. В любой еде, которую мы употребляем в течение дня, этих молекул может быть более чем достаточно. Из них состоят углеводы, жиры и даже вода. Излучение в микроволновках не просто так называют сверхвысокочастотным. Частота волн в любой печке равна 2450 Мгц. Из-за такого сумасшедшего трения частиц и происходит нагрев.

История применения

Изначально никто и не догадывался, что с помощью электромагнитных волн можно что-то разогреть. Открытие совершил Перси Спенсер во время разработок одной из основных частей СВЧ. Однажды в кармане Перси растаяла шоколадка, и ему в голову пришла идея собрать аппарат, который будет также нагревать еду. Находчивый американец решил повторить трюк с зернами кукурузы, что привело к созданию первых огромных печей, которые были размером с современный холодильник. Разговоры о вреде микроволновок появились в тот момент, когда человечество только узнало о существовании столь полезной техники.

Адепты здорового образа жизни

Самые ярые приверженцы ЗОЖ считают, что еда, побывавшая в микроволновке, радиоактивна и есть ее по-настоящему опасно. А лучше всего, даже не стоит и рядом находиться с этим устройством, иначе микроволны поразят вас в самое сердце. Существует еще одна точка зрения, при которой люди думают, что под воздействием СВЧ продукты просто теряют полезные свойства.

Что на самом деле правда

Группа ученых Стокгольмского университета доказала: когда микроволновка закрыта, излучение настолько ничтожно, что понадобится прожить несколько сотен лет возле работающего устройства или ежедневно находиться на расстоянии 5 см от него, чтобы пострадать.

Количество вредного излучения СВЧ сравнимо с излучением от мобильных телефонов, которыми люди продолжают пользоваться в течение всего дня. Микроволновка представляет из себя "клетку Фарадея". Клетка позволяет уравновесить и нейтрализовать излучение. Вы могли заметить, что клетка СВЧ печки похожа на слоеный торт. Она устроена таким образом, чтобы вы могли видеть как поживает ваш ужин, но при этом не подвергались излучению. Сетка из тонкого металлического листа отражает микроволны, а диаметр зазоров, которые делают дверцу прозрачной, настолько мал, что у волны не получается в него "пролезть".

Радиоактивное излучение

Вы можете не бояться, что ваш обед станет источником радиации. Дело в том, что при таком излучении происходит распад ядра атома. Микроволновка действует по иному принципу, именно поэтому радиоактивное излучение невозможно по определению.