Наследственность - настоящее оружие современности. До сих пор ученые и психологи пытаются понять, могут ли определенные способности передаваться ребенку от родителей и как устроен механизм этого гена. Научный журналист Карл Циммер смог объяснить принцип работы этих генов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Что такое интеллект

Интеллект представляет собой систему, позволяющую человеку обрабатывать информацию. Теория интеллекта, которая используется учеными и в настоящее время, появилась более 100 лет назад. Английский ученый Чарльз Спирмен окрестил "интеллект в целом" g-фактором, который сам по себе никаким образом не измеряется. По его мнению, интеллект - это статическая закономерность, позволяющая человеку сочетать в себе несколько когнитивных навыков. Это значит, что если человек в чем-то очень хорош, то и в другой сфере у него не должно быть проблем с выполнением поставленных задач. Согласно этой теории, любой человек имеет сразу 8 неразвитых способностей, которые в процессе жизнедеятельности могут быть применены. В независимости от нашего происхождения, в нас уже заложено несколько уникальных навыков, и это никак не связано с наследственным геном.

Умный ген

Какое бы поведение и явление не исследовали ученые за последнее столетие, многие процессы все еще остаются загадкой человечества. Так научный журналист Карл Циммер в книге "Она смеется, как мать" собрал общие сведения о наследственности ума и предположил насколько сильно наш интеллект зависит от уровня образованности родителей. Карл рассказывает: в 2017 году целая команда ученых со всего мира совместными усилиями решила провести эксперимент и проанализировать показатели около 80 тысяч человек. Группе удалось выявить 52 гена, которые смогли объяснить только небольшую часть различий в результатах тестирования интеллекта. Одни гены контролировали деятельность клеток по всему телу, а другие отвечали за конкретные задачи в нейронах мозга. Исследование показывает зависимость уже существующих генов человека, от тех, которые он может унаследовать даже у своих самых дальних родственников.

Интеллектуальная среда

При изучении наследственности психологи обращают внимание на вклад среды, в который был воспитан человек. Полученные в детстве травмы, недостаток или переизбыток внимания и действие стресса на мозг могут сыграть решающую роль в изменении того или иного гена. Влияние окружающей среды ветвится и со временем образовывает систему жизненного опыта. Этот процесс усложняется тем, что интеллект, как и рост, формируется постепенно. Изначально у эмбриона его нет. Среда воздействует множеством способов, но некоторые хитрые влияния оказались для ученых понятнее остальных. Например, если будущая мать употребляет большое количество алкоголя во время беременности, то такое количество алкогольной продукции способно помешать росту нейронов и может привести к фетальному алкогольному синдрому. После рождения мозг ребенка продолжает быстро расти и поэтому остается очень уязвимым для токсинов, содержащихся в алкоголе или любых запрещенных и психотропных веществах.

Можно сделать вывод

Общество прогрессирует, а наука продолжает делать новые открытия. Но такое развитие никак не связано с изменениями в наших генах. И все же наследственность не перестала играть свою роль. До сих пор многие патологии и хронические заболевания головного мозга связывают с наследственными изменениями. Плюс ко всему, многие психологи отмечают: уровень успеха человека зависит от его родителей, которые могли быть не самыми знаменитыми и успешными людьми. Если они когда-то донесли до своего ребенка базовые знания и дали возможность развить индивидуальные качества, то это могло повлиять на дальнейший успех ребенка.