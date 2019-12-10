Большинство людей наверняка скажут, что отравиться водой невозможно. Хотя, некоторые, вероятно, добавят, если она не загрязнена/не заражена. Тем не менее, это не совсем так. "Отравиться" обычной водой можно, правда, это не будет отравлением в привычном понимании этого слова. О том, что же можно назвать "водным отравлением" и насколько это опасно, как передает Day.Az, расскажет Рамблер.

Суточной нормой жидкости, которую обычно рекомендуют специалисты здоровым людям, считается объем в 2-3 литра. Но вот если сильно превысить этот "лимит", можно, оказывается, даже погибнуть от водной интоксикации.

Мало кто, конечно, способен, по собственной воле превысить рекомендованную норму в 2-3 раза (опасность представляют 7-8 литров воды в сутки), но такие случаи, увы, случались. Например, в 2005 году студент из США на спор выпил канистру воды объемом в 20 литров. Спасти юношу не удалось. Зафиксированы и другие случаи водной интоксикации.

Почему же так опасно выпивать много воды? Дело в том, что, увеличивая рекомендованную норму воды в день, мы слишком нагружаем почки, которые просто не успевают справляться с поступающей в организм жидкостью. Если воды чересчур много, возможно развитие отека мозга и легких. В организме нарушается баланс обменных процессов, вследствие чего человек может терять координацию движений, возникают трудности с речью, начинает тошнить. Все это - признаки водной интоксикации.

Чтобы не допустить беды, помните о рекомендованной суточной норме воды (в идеале она рассчитывается довольно просто: 35 г жидкости на 1 кг веса), собираясь по каким-то причинам увеличить объем потребляемой жидкости, обязательно прежде проконсультируйтесь с врачом.