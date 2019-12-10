Сегодня гороскоп обещает обманчивость чувств. Не доверяйте видимому спокойствию окружающих: в этот день стихийная сила может пробуждаться внезапно и резко, вынуждая людей вокруг вас совершать неожиданные даже для них самих поступки. Сегодня и у вас, и у окружающих могут отмечаться быстрые перепады настроения и переходы от состояния сонливости до быстрой активизации. Это означает, что на протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо - именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.

Овен

Сегодня Овну может поступить весьма заманчивое предложение, однако ему не стоит сразу же на него соглашаться! Звезды гороскопа говорят, что не исключен подвох: Овна могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, сегодня ему стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: "Не все то золото, что блестит".

Телец

Сегодня в течение дня планы Тельца способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от него причинам, а может, в этом будет виноват он сам. Так или иначе, ситуация потребует от него приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Тельцу сегодня это удастся, он любые перемены сумеет обернуть к своей пользе! Главное - не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.

Близнецы

Сегодня весь день Близнецы способны ощущать себя сонной мухой. И заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет их к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Близнецам стоит принять ситуацию, как есть: их организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав сегодня себе небольшую поблажку, Близнецы с лихвой компенсируют это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

Рак

Сегодня - день, когда в любых делах Рак может рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск - благородное дело! Правда, звезды гороскопа предупреждают Рака, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай! Руководствуясь этой формулой, Рак может рассчитывать на выигрыш.

Лев

Сегодня день наделяет Льва огромным потенциалом! Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям, он имеет все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное - не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Сегодня секрет успеха Льва прост: он кроется в его умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

Дева

Сегодня склонные к риску и здоровым авантюрам Девы могут торжествовать - это их день! Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан, однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо! Впрочем, сегодня звезды гороскопа предлагают рискнуть тем Девам, которые уже решились на это, и начать действовать для них - лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.

Весы

Сегодня в делах Весов наступает переломный момент! Совсем скоро для них откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в их жизни произойдут, только если Весы сами стремятся к ним, готовы рискнуть и не собираются сидеть, сложа руки. В этом случае им можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте!

Скорпион

Сегодня Скорпиону может неожиданно представиться счастливая возможность, которую он ждал уже давно! Благодаря ей он способен осуществить какие-то свои планы. Однако звезды гороскопа предупреждают Скорпиона, что счастливый шанс не будет привлекать к себе его внимание и бить во все колокола. Скорпион должен внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе он пройдет мимо своей удачи, так ничего и не заметив.

Стрелец

Сегодня полне вероятно, что сегодня в течение дня Стрельцу придется заниматься совсем не свойственными ему делами. Возможно, ему будет необходимо взяться за новый, непривычный участок работ или же виной тому будет суета и нарушение планов. Так или иначе, Стрельцу сегодня в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне его компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Стрельца и может даже показаться ему

Козерог

Сегодня благоприятный день для того, чтобы Козерог посвятил его мыслям о карьере или даже начал совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у него есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него прямо сегодня! Если же плана нет, Козерогу стоит подумать о нем ближе к вечеру, дома. В рабочих же стенах ему надо держать руку на пульсе событий - может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что он способен.

Водолей

Сегодня в делах Водолею может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны его действия будут похожи на отступление - иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды гороскопа обещают, что сегодняшняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее - с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Водолея будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед!

Рыбы

Сегодня Рыб ждет информационный коллапс: они имеют шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ними будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае, Рыбам придется самим разбираться на ходу, что надо делать. Если им это удастся, они заработают в глазах окружающих дополнительные очки.