Говорят, что все новое - это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться. Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Зато придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни - и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми. Ну а рискованных и азартных ситуаций сегодня лучше избегать - разве что у вас на руках все козыри, и вам известны карты противника.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Овна, исказит ее, а Овен в итоге будет ответственным за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Овну сегодня надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это ему будет ой как непросто!

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Тельцу стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до него решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Телец сегодня сэкономит массу времени и сил. Ведь главное - не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.

Близнецы

Сегодня Близнецам следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Близнецов откроет для них пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Близнецам придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант.

Рак

Сегодня даже самые простые, рутинные дела у Рака могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Раку будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Рака могут возникать сбои, а его усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Раку расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы он сбережет.

Лев

Сегодня Льва может буквально распирать от желания поделиться с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды гороскопа предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сначала нужно подготовить, а уже потом шаг за шагом делиться информацией. Иначе есть большая вероятность того, что сегодня слова Льва будут неправильно восприняты, а его идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

Дева

Сегодня день Девы пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни она тяготится бюрократией и писаниной, сегодня ей следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды гороскопа заверяют Деву, что такая деятельность пойдет ей на пользу, более того - она сама будет неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, сегодня в Деве проснется настоящий бюрократ! Это поможет ей привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Весы

Сегодня вполне возможно, захотят в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: их представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Весы не владеют всей информацией или плохо просчитали варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует их. Так что главным правилом Весов в делах сегодня должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, они потеряют многое.

Скорпион

Сегодня - тот самый день, когда инициатива Скорпиона может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Скорпион совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой: "Не умничай, не выделяйся!". Лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон - и оказаться в чем-то виноватым.

Стрелец

Сегодня Стрельцу придется уподобиться герою фильма "Всегда говори "да". Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, сегодня согласие Стрельца будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Стрельца будет искренней, а слова - от души, зато выгода, которую Стрелец в итоге получит, окажется самой что ни на есть настоящей!

Козерог

Сегодня все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Козерогу легче обычного! Его может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня переделать все, на что ему вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Козерог продвинется далеко вперед.

Водолей

Сегодня - день, когда окружающие будут настроены к Водолею благосклонно и готовы обсудить самые смелые его предложения. Поэтому если у Водолея есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все его предложения будут приняты на "ура", но сегодня, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Водолей может даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться - почему бы и нет?

Рыбы

Сегодня Рыбам следует прислушиваться к советам окружающих - даже если они считают, что совершенно в них не нуждаются. Звезды гороскопа обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь их от ошибок или же наоборот - натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный сегодня совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Рыбы не уверены, им стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то - результат.