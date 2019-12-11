Чаще всего вспыльчивым людям очень сложно доказать тот факт, что они не правы. Это связано с тем, что в гневе они склонны переоценивать свой интеллект. Day.Az со ссылкой на Рамблер передает, с чем связано такое поведение.

Иллюзорные успехи

Ученые Варшавского университета и Университета Западной Австралии провели исследование среди 528 добровольцев. Участников попросили заполнить анкеты и оценить собственный интеллект по 25-балльной шкале, а затем пройти IQ-тест. Выяснилось, что люди, которые склонны к гневу, были подвержены так называемой "иллюзии нарцисса". Таким образом, испытуемые переоценивали свои способности и приписывали себе несуществующие достижения. Соавтор исследования Марчин Зайенковски объяснил: гнев значительно отличается от других негативных эмоций - таких, как грусть, тревога или хандра, так как раздражение придают людям уверенности. Иногда люди, испытывающие негативные эмоции, не могут совладать с ними и становятся агрессивными, что повышает количество адреналин и побуждает совершать рискованные поступки.

На все готов

В то время, как человек испытывает весь спектр негативных эмоций, в его организме происходят десятки процессов, мешающие ему здраво оценивать ситуацию и все происходящее в целом.

Чувство злости вызывает резкую реакцию в миндалине - это участок мозга, который регулирует инстинкты, связанные с выживанием. Именно работоспособность миндалины отвечает за проявление инстинкта самосохранения у человека. Миндалина посылает сигналы тревоги в другие зоны мозга, что усиливает кровоснабжение конечностей и сердца. Человек чувствует прилив сил и заряжается настоящим "гормональным коктейлем". В состоянии ярости происходит выброс гормонов стресса - кортизола, адреналина и тестостерона, что готовит организм к реакции на экстренную ситуацию - либо сражаться, либо спасаться бегством. При таком сильном заряде, человеческий мозг даже может не различать цвета и не реагировать на внешние источники воздействия. При таком сильном влиянии, вы чувствуете себя непобедимым и способным свернуть горы. Соответственно, такое обманчивое чувство приводит к собственным заблуждениям, описывающим ваши навыки.

Чем это опасно

Эффект сверхуверенности называют одной из самых распространенных и потенциально опасных ошибок мышления. Возможно, именно он провоцирует судебные иски, войны и обвалы фондового рынка. Этот же эффект нередко становится причиной разорения компаний, провала проектов и невыполнения прогнозов.