Скорее всего, вы не раз в своей жизни слышали такое выражение как "закрыть гештальт". Ощущение того, что ситуация или проблема из прошлого преследует вас до сих пор и является этим незакрытым гештальтом. Day.Az со ссылкой на Рамблер передает, каким способом вы сможете доводить все дела до логического завершения.

Какой может быть эффект

Наш мозг лучше запоминает незавершенные ситуации, поэтому, если к вам пристал мотив какой-то песни, просто вспомните ее конец. Когда вы подумаете о нем, песня исчезнет из вашей головы сама. Бывает, что у вас напрочь вылетает из памяти задание, как только оно было выполнено. А пока оно не закончено, невозможно забыть о нем, даже работая над другими проектами. Эти эффекты впервые были замечены психологом Блюмой Зейгарник. Однажды посетив ресторан, Зейгарник отметила, что официанты запоминали сложные сочетания блюд, которые заказывали посетители. Однако, как только еда оказывалась на столе, эти знания исчезали из их памяти, а вот незавершенные заказы, будто бы "застревали" до тех пор, пока не были выполнены. Блюму очень заинтересовало такое поведение работников ресторана, и она самостоятельно решила разобраться в данной закономерности. Зейгарник провела эксперименты, при которых испытуемые выполняли несколько разных задач. В ходе исследования участникам часть этих задач не давали закончить, оправдывая это тем, что на это просто не хватает времени. Но, а после эксперимента у участников уточняли, какие из задач им запомнились. Выяснилось, что в 90% случаев испытуемые лучше запоминали те моменты, при которых их отвлекали. Суть заключалась в том, что человеческий мозг автоматически продолжал думать о деле, которое так и не было доведено до конца.

Жизненный опыт

Оглядевшись вокруг, вы заметите, что эффект Зейгарник с нами практически повсеместно. Эту особенность человек может использовать в личных целях, чтобы выполнять больше задач и лучше концентрироваться на работе.

Как это работает:

Завершая какую-то задачу, вы испытываете ощущение спокойствия. Выполняя несколько задач в один период времени, мозг просто не сможет сконцентрироваться ни на одной из них.

Не для всех

Проведенное в 2006 году исследование, основанное на выводах Блюмы, подтвердило, что эффект перестает работать в том случае, если человек ожидает награду. Новые две группы испытуемых точно так же прерывали в тот момент, когда их работа не была доделана до конца.

Отличие было в том, что первой группе сообщили, что за участие в исследовании их ждет награда, в то время как второй группе ничего не обещали. В итоге, 86% участников, которые не знали об оплате, предпочли вернуться к заданиям после того, как их прервали. Среди ожидающих оплату к задаче возвратились только 58%. Испытуемые, которые надеялись на денежную награду, меньше тратили времени на выполнение задач, даже если возвращались к ним несколько раз. Применяя эти данные к стандартному 8-ми часовому рабочему дню, получается, что окончание рабочего дня действует как прерывание во время эксперимента.

Именно поэтому, в завершении рабочего дня, поставленные цели переносятся на следующий день.