https://news.day.az/unusual/1184250.html На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
На торги выставлена вилла на северном побережье Ямайки, которую автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг купил в 1946 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Daily Mail.
Она расположена на вершине скалы, и с нее открывается красивый вид на Карибское море и тропические сады. Стоимость поместья - 4,75 миллиона долларов.
Издание сообщает, что именно там легендарный британский писатель написал свой первый роман о Бонде - "Казино Рояль", который был опубликован в 1952 году.
Комплекс состоит из главного двухэтажного дома, гостевых коттеджей, тропического сада, патио с выходом в лагуну. Сейчас в поместье располагается отель.
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