На торги выставлена вилла на северном побережье Ямайки, которую автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг купил в 1946 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Daily Mail.

Она расположена на вершине скалы, и с нее открывается красивый вид на Карибское море и тропические сады. Стоимость поместья - 4,75 миллиона долларов.

Издание сообщает, что именно там легендарный британский писатель написал свой первый роман о Бонде - "Казино Рояль", который был опубликован в 1952 году.

Комплекс состоит из главного двухэтажного дома, гостевых коттеджей, тропического сада, патио с выходом в лагуну. Сейчас в поместье располагается отель.