Новый тип гирлянд может нанести серьезный вред здоровью. Об этом предупредил невролог Василий Генералов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам эксперта, диодные и слишком яркие гирлянды, особенно те, что часто мелькают, могут быть опасны для пациентов, склонных к фоточувствительным эпилептическим приступам.

Невролог также подчеркнул, что внезапный приступ может случиться не только у людей с выявленной эпилепсией, поэтому горожанам следует быть осторожней.

Как правило, производители гирлянд сообщают о возможных рисках на упаковках, однако на улице избежать столкновения с опасным украшением практически невозможно.

Почувствовав дискомфорт от ярких огней, необходимо отвернуться от источника света и закрыть глаза рукой. Генералов отмечает, что просто зажмуриваться - неэффективно, ведь глаза все равно не находятся под защитой.