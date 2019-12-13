В предновогодний период большинство семей старается побаловать себя красной икрой. Однако медики предупреждают - с этим продуктом следует быть осторожней. Чем он может быть опасен?

Как бы парадоксально это ни звучало, красная икра может навредить организму за счет высокого содержания витаминов A, E и D. В умеренном количестве они безопасны, но при слишком большой дозировке может произойти гипервитаминоз, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Помимо этого от красной икры следует отказаться людям, страдающим от проблем с сердцем и высокого давления. Холестерин и соль, содержащиеся в продукте, могут негативным образом отразиться на здоровье таких людей.

Если же у вас не имеется противопоказаний, и и вы все же решили закупиться красной икрой к новогодним праздникам, обязательно приобретайте продукт лишь у проверенных производителей. Нередко случается так, что изготовители добавляют в красную икру антибиотик уротропин. Как правило, он содержится в икре в пластиковой таре.