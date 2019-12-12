Астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас, передает Day.Az.

По одной из гипотез, гибель динозавров 65 миллионов лет назад спровоцировал упавший астероид или комета. Упавший объект оставил после себя 300-километровый кратер Чиксулуб на дне моря у берегов южной Мексики. По данным ученых, упавшее на планету небесное тело было размером в 10 километров.

"По оценкам ученых, столкновение с Землей небесного тела, имеющего размер около 10 километров и способного уничтожить человеческую цивилизацию, может происходить примерно раз в 100 миллионов лет. За всю историю существования современного человека (около 100 тысяч лет) таких столкновений не было", - рассказал Бакарас.