Все медленно, но верно поводят итоги. Поисковая система Google, в том числе, теперь можно узнать, что и как часто искали люди в 2019 году, передает Day.Az со ссылкой на tlum.ru. В списке есть и мультфильмы, а как же без них?

В топ-10 поисковых кинозапросов вошли самые популярные мультфильмы и live-action ремейки этого года:

"История игрушек 4" - 4 место;

"Холодное сердце 2" - 7 место;

"Король Лев" - 9 место;

"Аладдин" - 10 место.

Можно смело поздравить Disney - их мультфильмы захватили почти половину кино-топа. А считая фильмы вселенной Marvel, то и бОльшую его часть.

Занятно, что само по себе "Холодное сердце 2" вызвало несколько больший ажиотаж, чем четвёртая "История игрушек". Видимо, дело в том, что дорожные приключения Вуди и его друзей вышли летом, а сестринские поиски себя - чуть больше месяца назад.