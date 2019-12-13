Сегодня звезды гороскопа обещают хороший день для того, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время. Вряд ли все, за что вы сегодня возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую "четверку" - вполне. Сегодня из-за торопливости вы можете совершить немало оплошностей и промахов, однако в целом сумеете удержать ситуацию под контролем и направить ее в нужное вам русло. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.

Овен

Сегодня Овна ожидает день, про какие обычно говорят: "Дело спорится". Он будет находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Овен вообще не прилагает никаких усилий, однако на самом деле он просто способен сегодня хорошо организовать свое время: второстепенные дела Овен отложит в сторону, а важные - спокойно решит в течение дня.

Телец

Сегодня Телец будет подобен Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Тельца такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота - благодаря им, он способен сегодня побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: сегодня даже если Телец возьмется за три задачи сразу, он сумеет получить отличный результат!

Близнецы

Сегодня у Близнецов будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, они способны даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня использовать этот талант для того, чтобы изящно "разрулить" самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

Рак

Сегодня Рак будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Его решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет его к резкости и безапелляционности, а его решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды гороскопа сегодня советуют Раку во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Рак не прогадает!

Лев

Сегодня Льву в делах следует быть как можно внимательнее - особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Льва к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Львам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью сегодня кто-то воспользуется.

Дева

Сегодня Дева, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеет шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с ее работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп сегодня именно к этому и склоняет Деву. Звезды советуют ей держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации - это обогатит Деву новыми знаниями.

Весы

Сегодня звезды гороскопа дают Весам парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем они занимаются. Даже если Весы - пылкий энтузиаст своего дела, сегодня им лучше работать в автоматическом "конвейерном" режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. "Не усложняй!" - девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Весов полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и сегодня - именно такой день.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Скорпион сможет без труда улаживать дела, на которые в другое время он потратил бы весь дар своего красноречия - причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Скорпионы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой - и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа обещают Стрельцу отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Его позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Стрелец удивится тому, сколько у него найдется сторонников! Если же он запустит новый проект, его ждут замечательные перспективы. Другими словами, Стрельцу сегодня дается шанс сделать что-то, что заложит основу его будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.

Козерог

Сегодня Козерогу будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Козерога позавидует сам Нострадамус! Зато ему прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды гороскопа сегодня советуют Козерогу в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать "на автомате" или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.

Водолей

Сегодня чуть ли не с самого утра Водолея ожидает аврал. Ему следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Водолей в панике не начал хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды гороскопа советуют Водолею действовать стремительно, но без суеты. Все равно его энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.

Рыбы

Сегодня залогом успеха в делах Рыб будет их умение самим взять то, что им положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит их заслуги или пойдет навстречу: это утопия. Сегодня - день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Рыбы действуют преимущественно ему на нервы - что ж, почему бы и нет? Зато сегодня Рыбы не упустят своего, и их проекты уж точно не останутся без внимания.