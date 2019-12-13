Зарубежные медики объяснили, в каких случаях стоит отказаться от употребления авокадо, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ряд экспертов считают, что ненасыщенные жирные кислоты из авокадо увеличивает потерю жира. Продукт быстро насыщает организм, параллельно поддерживая стабильный уровень сахара в крови и уменьшая тягу к вредным перекусам.

Авокадо также содержит много клетчатки, витаминов группы В, А, К, Е и С, калий, магний, железо и медь.

Однако специалистов настораживает тенденция, суть которой в использовании в пищу измельченных ядер авокадо.

Считается, что содержащиеся в порошке из авокадо аминокислоты, каротиноиды (или горькие вещества) предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, укрепляют иммунную систему, ускоряют сжигание жира, помогают при болях в мышцах и суставах, предотвращают эпилепсию, а также ингибируют рак.

"Однако до сих пор исследования о реальном действии порошка на организм отсутствуют. В связи с чем, нельзя исключать риски для здоровья. Те немногие эксперименты, которые были проведены с участием животных, не являются доказательством рекламируемых свойств, улучшающих здоровье человека", - отметили медики.

Так, например, продажа продуктов, содержащих порошкообразные семена авокадо, в Германии пока не разрешена.

Кроме того, стоит помнить, что людям с ожирением надо есть авокадо в ограниченных количествах, так как в продукте много жиров. Известны случаи, когда люди набирали килограммы на "диете из авокадо".

Некоторые эксперты отметили, что при выращивании авокадо зачастую используется большое количество пестицидов. Более полезной альтернативой назван грецкий орех.

